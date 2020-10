Alla Contemporary Art di Andrea Ingenito le Finestre antropiche di Federico Lombardo (Di domenica 25 ottobre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Alla Galleria napoletana Contemporary Art di Andrea Ingenito, riaperta dopo la lunga chiusura dovuta alle calamità contemporanee, troviamo in mostra i dipinti dell’artista napoletano Federico Lombardo che quasi stupisce per le sue opere realizzate con oli su tela o su lino, ma anche acquerelli, immagini che sembrano risalire a dipinti ottocenteschi: circa venti lavori di grandi dimensioni che ricordano il gusto del primo realismo, nato in Francia a metà Ottocento, quando anche il napoletano De Nittis vi si trasferì prendendo parte con successo alle mostre del Salon, ai primordi della Fotografia. Un realismo già introdotto da Renato Guttuso, che abbiamo visto in Galleria nella mostra “ Sud e Passione” ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) di Maria Carla Tartarone RealfonzoGalleria napoletanaArt di, riaperta dopo la lunga chiusura dovuta alle calamità contemporanee, troviamo in mostra i dipinti dell’artista napoletanoche quasi stupisce per le sue opere realizzate con oli su tela o su lino, ma anche acquerelli, immagini che sembrano risalire a dipinti ottocenteschi: circa venti lavori di grandi dimensioni che ricordano il gusto del primo realismo, nato in Francia a metà Ottocento, quando anche il napoletano De Nittis vi si trasferì prendendo parte con successo alle mostre del Salon, ai primordi della Fotografia. Un realismo già introdotto da Renato Guttuso, che abbiamo visto in Galleria nella mostra “ Sud e Passione” ...

