Al concistoro di novembre il Papa nominerà 13 cardinali vicini alla sua sensibilità pastorale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Una dir poco rivoluzionario. Mentre non si sono ancora placate, più dentro che fuori la Chiesa cattolica, le polemiche per le affermazioni diFrancesco sulle unioni civili anche tra persone omosessuali, censurate dal Vaticano, Bergoglio ha annunciato la nomina di tredici nuovi, di cui sei italiani, nelche terrà il 28, vigilia della prima domenica d’Avvento. Nella lista, letta come tradizione dalal termine dell’Angelus, fanno parte nove porporati elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di ottant’anni, di cui un prete, e quattro che non potranno votare il futuro Pontefice, di cui due sacerdoti. A destare stupore stavolta non sono soltanto le esclusioni illustri nella Curia romana e nelle ...