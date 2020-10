Adele al Saturday Night Live, l’annuncio sul nuovo album e le battute sul peso: “Ho portato la metà di me” (Di domenica 25 ottobre 2020) L’atteso annuncio di Adele al Saturday Night Live… non è arrivato! Tutti coloro che si aspettavano qualcosa di nuovo da parte dell’artista sono così rimasti delusi, anche se non sono mancati i riferimenti al prossimo disco che non sarebbe ancora arrivato. Ecco cos’ha dichiarato durante la puntata che ha condotto sabato 24 ottobre: “Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!” Adele ha quindi deciso di lasciare da parte la sua musica per dedicarsi alla sola conduzione del programma. Non sono mancati gli accenni ai suoi successi, con ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’atteso annuncio dial… non è arrivato! Tutti coloro che si aspettavano qualcosa dida parte dell’artista sono così rimasti delusi, anche se non sono mancati i riferimenti al prossimo disco che non sarebbe ancora arrivato. Ecco cos’ha dichiarato durante la puntata che ha condotto sabato 24 ottobre: “Il mionon è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!”ha quindi deciso di lasciare da parte la sua musica per dedicarsi alla sola conduzione del programma. Non sono mancati gli accenni ai suoi successi, con ...

