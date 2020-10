25 ottobre | 334 nuovi casi | 3 800 tamponi e 2 decessi in FVG

Leggi su udine20

(Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi stati rilevati 334contagi (3.800eseguiti) e 2da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Entrambi isono avvenuti a Trieste e riguardano ospiti della Casa di riposo Moschion: nel primo caso di tratta di una persona del 1934 e nel secondo, già reso noto alla stampa ma inserito nel conteggio complessivo oggi a causa dei tempi di aggiornamento dell’anagrafe, di una persona del 1930. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 8.161, di cui: 2.682 a Trieste, 2.928 a Udine, 1.636 a Pordenone e 848 a Gorizia, alle quali si aggiungono 67 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 3.050. Salgono a 23 i ...