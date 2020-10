Vuelta a España 2020, le pagelle della quinta tappa: Wellens da dieci, giuria da zero (Di sabato 24 ottobre 2020) La quinta tappa della Vuelta a España 2020, la Huesca-Sabiñánigo di 184,4 chilometri, ha visto il trionfo di Tim Wellens il quale era entrato nella fuga di giornata. La frazione, però, ha fatto parlare di sé soprattutto poiché a tutti i componenti del gruppo maglia rossa, a causa di una caduta che ha coinvolto anche Daniel Martin, è stato attribuito lo stesso tempo, nonostante Primoz Roglic avesse staccato tutti e guadagnato quattro secondi sullo strappo ove era posto il traguardo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle della quinta tappa della Vuelta ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Laa España, la Huesca-Sabiñánigo di 184,4 chilometri, ha visto il trionfo di Timil quale era entrato nella fuga di giornata. La frazione, però, ha fatto parlare di sé soprattutto poiché a tutti i componenti del gruppo maglia rossa, a causa di una caduta che ha coinvolto anche Daniel Martin, è stato attribuito lo stesso tempo, nonostante Primoz Roglic avesse staccato tutti e guadagnato quattro secondi sullo strappo ove era posto il traguardo. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LE...

zazoomblog : VIDEO Vuelta a España 2020 highlights tappa di oggi: Tim Wellens vince Primoz Roglic sempre maglia rossa - #VIDEO… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! Roglic g… - SpazioCiclismo : Il piccolo margine guadagnato da Primoz Roglic al traguardo è stato annullato dalla decisione della giuria… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2020 tutte le classifiche dopo la quinta tappa: Tim Wellens in vetta alla graduatoria dei GPM -… - Cicloweb_it : La linea Tim prende anche alla Vuelta. Fuga in porto a Sabiñánigo con vittoria di Wellens. Roglic guadagna qualche… -