Volley, Superlega 2020/2021: Piacenza supera 3-1 Vibo Valentia, super Grozer (Di sabato 24 ottobre 2020) Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’anticipo della settima giornata della superlega 2020/2021 ha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo Vibo Valentia. Si tratta della terza vittoria in campionato per gli uomini di coach Bernardi, trascinati da un sontoso Grozer che ha messo a segno ben 30 punti. Bene anche Russell con 20 punti a referto, mentre tra i calabresi il migliore è Rossard sempre con 20 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT CLASSIFICA E RISULTATI superlega 2020/2021 La cronaca – Fin dai primi scambi Piacenza scende in campo con grande solidità, trovando percentuali importanti in ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy, che nell’anticipo della settima giornata dellaha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo. Si tratta della terza vittoria in campionato per gli uomini di coach Bernardi, trascinati da un sontosoche ha messo a segno ben 30 punti. Bene anche Russell con 20 punti a referto, mentre tra i calabresi il migliore è Rossard sempre con 20 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.IT CLASSIFICA E RISULTATILa cronaca – Fin dai primi scambiscende in campo con grande solidità, trovando percentuali importanti in ...

sportface2016 : #Volley #Superlega Vittoria di #Piacenza in casa di #ViboValentia - pilloledivolley : 7ª RS anticipo: Piacenza torna alla vittoria espugnando per 3-1 il campo di Vibo Valentia e sale a quota 9 in class… - ravolley0000 : RT @PowervolleyMI: ???? | GRAZIE Un sentito ringraziamento alla Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina per averci ospitato nel loro palazzett… - na_t_ko1218 : RT @PowervolleyMI: ???? | GRAZIE Un sentito ringraziamento alla Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina per averci ospitato nel loro palazzett… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Vibo Valentia-Piacenza 1-2 (19-25 20-25 25-23 3-8) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega Volley e stipendi: Leon ed Egonu i paperoni dei nostri campionati La Gazzetta dello Sport Volley, Superlega 2020/2021: Piacenza supera 3-1 Vibo Valentia, super Grozer

Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’anticipo della settima giornata della Superlega 2020/2021 ha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo Vibo ...

Volley: Lube a caccia del settimo sigillo contro Milano

Domenica 25 ottobre (ore 18, live su Eleven Sport, Mycujoo e sulla pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A, diretta Radio Arancia) il sestetto di De Giorgi ospita l’Allianz Milano con il triplice ...

Vittoria esterna per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’anticipo della settima giornata della Superlega 2020/2021 ha vinto 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-19) in casa della Tonno Callipo Vibo ...Domenica 25 ottobre (ore 18, live su Eleven Sport, Mycujoo e sulla pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A, diretta Radio Arancia) il sestetto di De Giorgi ospita l’Allianz Milano con il triplice ...