Volley femminile, un caso positivo nell’Azzurra Volley San Casciano: rinviata la gara con Busto Arsizio (Di sabato 24 ottobre 2020) La Società Azzurra Volley San Casciano ha rilevato un caso positivo al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Lo rende noto la Lega Pallavolo Serie A femminile. Per questo motivo, vista l’impossibilità di ricevere gli esiste dei tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra prima della partenza per Busto Arsizio, la gara tra Unet e-work Busto Arsizio e Il Bisonte Firenze è stata rinviata a data da destinarsi Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) La Società AzzurraSanha rilevato unal Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Lo rende noto la Lega Pallavolo Serie A. Per questo motivo, vista l’impossibilità di ricevere gli esiste dei tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra prima della partenza per, latra Unet e-worke Il Bisonte Firenze è stataa data da destinarsi

sportface2016 : Volley femminile, un caso positivo nell'#AzzurraVolleySanCasciano - pachvale : RT @LegaVolleyFem: ??#SerieA1 Femminile: caso di positività al #Covid19, rinviata per precauzione la sfida @UYBAvolley - @Azzurra_Volley #Fi… - LegaVolleyFem : ??#SerieA1 Femminile: caso di positività al #Covid19, rinviata per precauzione la sfida @UYBAvolley -… - stefano_lega : Sitting Volley Femminile (parteciperà alle Paralimpiadi -Tokyo)e Nazionale Sitting Volley Maschile.Eccellenze del m… - NOCIgazzettino : In B1 femminile, esordio rimandato per la Grotte Volley Noci -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, per Volare Benevento e Olimpia S. Salvatore slitta l'inizio del campionato di B2 LabTV Pallavolo femminile A1, finalmente belle notizie per Busto Arsizio

News Superscommesse è una Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma, n. 229/2013 del 09-10-2013 di proprietà ASAP ITALIA SRL - P.zza di Villa Carpegna 58, 00165 Roma - P.Iva 1085640 ...

Diretta Scandicci Novara/ Streaming video Rai: anticipo bollente! (Serie A1)

Diretta Scandicci Novara: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley femminile di Serie A1, prevista oggi per la 7^ giornata.

News Superscommesse è una Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma, n. 229/2013 del 09-10-2013 di proprietà ASAP ITALIA SRL - P.zza di Villa Carpegna 58, 00165 Roma - P.Iva 1085640 ...Diretta Scandicci Novara: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley femminile di Serie A1, prevista oggi per la 7^ giornata.