Viviana Parisi, il padre: «Le hanno rotto le gambe», zone d’ombra e dubbi (Di sabato 24 ottobre 2020) Morte Viviana e Gioele news: a Quarto Grado si è tornati a parlare del giallo di Caronia e dei forti dubbi nutriti dai familiari della dj 43enne, i quali continuano a respingere con forza l’ipotesi investigativa dell’omicidio-suicidio. Tante le zone d’ombra che, a quasi tre mesi dai fatti, caratterizzano ancora siffatta vicenda. Viviana Parisi: “Qualcuno l’ha uccisa e le ha rotto le gambe” La donna si è suicidata, è morta in seguito ad una aggressione da parte di animali selvatici o il suo decesso è dovuto a cause nemmeno ancora scandagliate? E il suo bimbo di 4 anni, Gioele, come è morto? Interrogativi ad oggi senza risposta. La Procura di Patti non ha mai escluso alcuna ipotesi, le famiglie ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Mortee Gioele news: a Quarto Grado si è tornati a parlare del giallo di Caronia e dei fortinutriti dai familiari della dj 43enne, i quali continuano a respingere con forza l’ipotesi investigativa dell’omicidio-suicidio. Tante led’ombra che, a quasi tre mesi dai fatti, caratterizzano ancora siffatta vicenda.: “Qualcuno l’ha uccisa e le hale” La donna si è suicidata, è morta in seguito ad una aggressione da parte di animali selvatici o il suo decesso è dovuto a cause nemmeno ancora scandagliate? E il suo bimbo di 4 anni, Gioele, come è morto? Interrogativi ad oggi senza risposta. La Procura di Patti non ha mai escluso alcuna ipotesi, le famiglie ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Viviana Parisi, lividi 'incompatibili con la caduta'. Il mistero delle 'frasche' sul corpo - zazoomblog : Viviana Parisi nuovi retroscena dietro alla sua morte: cos’è successo? - #Viviana #Parisi #nuovi #retroscena - leggoit : Viviana Parisi, lividi 'incompatibili con la caduta'. Il mistero delle 'frasche' sul corpo - Drakula17587690 : RT @MessinaMag: Caronia (ME): gli aggiornamenti odierni di Sara Verta a Rai1 per La Vita IN DIRETTA, sulla morte di Viviana Parisi (43 anni… - clikservernet : Quarto Grado: stasera su Rete 4 le novità sul caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele -