Violenza e resistenza a pubblico ufficiale Ecco le condanne per gli scontri di Napoli

Sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 8 mesi. con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa, i due 32enni arrestati a Napoli durante gli scontri avvenuti a ridosso di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. I due, con precedenti per droga, entrambi del quartiere Vasto, sono stati arrestati in flagranza di reato per Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e giudicati con rito giudizio direttissimo.

Tristezza, amarezza, una notte insonne, piena di pensieri, di immagini, di Santa Lucia attraversata dalla violenza. Non è questa la Napoli della resistenza, non violenta, della cultura democratica. E' ...

Cronaca - Dopo la guerriglia scatenata ieri a Napoli, sono state arrestati due uomini di 32 anni, entrambi del quartiere Vasto, con piccoli precedenti di polizia per stupefacenti, con l'accusa di ...

