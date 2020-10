VIDEO | ‘Il Libro Incartato | gli ‘Avengers’ del fumetto contro il covid

Leggi su dire

(Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – C’è un volume che è entrato di diritto nella storia del fumetto italiano. Un progetto corale e ‘antivirale’ nato con la regia del team di ARF!, il festival romano di storie, segni e disegni, in collaborazione con PRESSUP. Un’idea arrivata intorno al 10 marzo e che ha preso forma, con la tavola numero 1 firmata da Gipi, il 25 marzo. Una storia collettiva che coinvolge oltre 80 firme del mondo della nona arte, nata per raccogliere fondi per l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.