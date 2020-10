VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights tappa di oggi: Geoghegan Hart vince, Hindley maglia rosa a pari tempo del britannico! (Di sabato 24 ottobre 2020) oggi è andata in scena la 20ma tappa del Giro d’Italia 2020. L’ultima frazione di montagna, caratterizzata dalla triplice scalata del Sestriere, ha regalato grandissimo spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo ed è successo davvero di tutto in Piemontese. L’australiano Jai Hindley è la nuova maglia rosa, ma l’alfiere del Team Sunweb ha lo stesso tempo del britannico Tao Geoghegan Hart, oggi vincitore di tappa allo sprint davanti al suo grande rivale per il Trofeo Senza Fine. Si deciderà tutto nella cronometro conclusiva di domani, 15,7 km che che Cernusco sul Naviglio condurranno in Piazza Duomo a Milano: chi salirà sul ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)è andata in scena la 20madeld’Italia. L’ultima frazione di montagna, caratterizzata dalla triplice scalata del Sestriere, ha regalato grandissimo spettacolo a tutti gli appassionati di ciclismo ed è successo davvero di tutto in Piemontese. L’australiano Jaiè la nuova, ma l’alfiere del Team Sunweb ha lo stessodel britannico Taovincitore diallo sprint davanti al suo grande rivale per il Trofeo Senza Fine. Si deciderà tutto nella cronometro conclusiva di domani, 15,7 km che che Cernusco sul Naviglio condurranno in Piazza Duomo a Milano: chi salirà sul ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - AMorelliMilano : Nonostante tutto continuano gli sbarchi!!! Questi da che guerra starebbero scappando? Lamorgese, Conte, vogliamo co… - giroditalia : Impossible is just a word, when you chase the Amore Infinito. Niente è impossibile quando si insegue l'Amore Infin… - Lucil1Luciana : RT @AMorelliMilano: Nonostante tutto continuano gli sbarchi!!! Questi da che guerra starebbero scappando? Lamorgese, Conte, vogliamo contin… - fernapiensa : RT @RepubblicaTv: 'Il maschio va con la femmina', il prof dell'Università di Bari spiega l'elettricità parlando di sesso: Per spiegare la d… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Giro Il direttore del Giro: "Pronti ad azioni legali. Qualcuno pagherà" La Gazzetta dello Sport Giro d’Italia. Hindley nuova maglia rosa, Hart vince la tappa

Così abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi ...

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2020/ Geoghegan Hart vince la 20^ tappa, è pari con Hindley!

Diretta Giro d’Italia 2020 streaming video Rai 2, oggi 24 ottobre: orari e percorso della ventesima tappa Alba-Sestriere di 190 km, ultimo arrivo in salita.

Così abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi ...Diretta Giro d’Italia 2020 streaming video Rai 2, oggi 24 ottobre: orari e percorso della ventesima tappa Alba-Sestriere di 190 km, ultimo arrivo in salita.