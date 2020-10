Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 24 OTTOBREORE 8:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZEUN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO T RA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONEIN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO LA PROVINCIALE PIANSANESE SI RALLENTA A PIANSANO TRA VIA SANTELLA E VIA MATERNUM NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STATALE CASSIA A VETRALLA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SAN SEVERO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA CIMINIA E LA PROVINCIALE PER SAN MARTINO AL CIMINO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN PROVINCIA DI RIETI SI STA IN CODA IN VIA SALARIA VECCHIA A TORRICELLI IN SABINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI COTTI DIREZIONE ...