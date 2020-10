Viabilità nel Vallo di Diano | oltre un milione di euro di fondi | partono i lavori sulla Sp51b

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPadula – Restyling per la strada provinciale 51 che collega il bivio di Padula con Montesano. Ammonta aune duecento mila, il finanziamento stanziato dalla Regione Campania, per idi messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della strada provinciale 51 che collega Bivio di Padula con il comune di Montesano.questi, che vedranno il via libera dalla prossima settimana con il rifacimento del manto stradale. “Il progetto-spiega il sindaco del comune di Padula, Paolo Imparato-ha come obiettivo il miglioramento dell’intero piano stradale della Provinciale 51B che verrà risagomata e pavimentata, del sistema delle indicazioni e della circolazione stradale mediante il rifacimento della segnaletica ...