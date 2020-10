Verso nuovo Dpcm | chiusura alle 18 per bar-ristoranti | stop palestre | piscine | cinema | teatri e concerti

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - repubblica : Coronavirus, al lavoro sul nuovo Dpcm. Verso lo stop di palestre e piscine. E chiusura anticipata dei ristoranti al… - Agenzia_Ansa : #Covid La Spagna verso un nuovo stato di allarme per rendere possibile un coprifuoco notturno in tutto il Paese… - yoshi5477 : RT @sportface2016: +++Nuovo #Dpcm: si va verso partite a porte chiuse sia negli stadi che nei palazzetti+++ #Calcio #SerieA - massi19731 : RT @sportface2016: +++Nuovo #Dpcm: si va verso partite a porte chiuse sia negli stadi che nei palazzetti+++ #Calcio #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Verso nuovo

Il nuovo aggiornamento dell’interfaccia grafica per i telefoni ... Tuttavia, sembra che il programma di beta comincerà per P30 e Mate 20 solo verso il mese di dicembre, per poi arrivare in versione ...Uova con vernice rossa sono state lanciate contro la sede di Confindustria Napoli, in piazza dei Martiri, nel corso di una manifestazione di Centri sociali, Cobas, e Sindacato lavoratori in lotta. I m ...