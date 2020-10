Verratti | Florenzi lo conosco da quando ho 13 anni | è stato un gran colpo per il PSG

sportli26181512 : Psg, Verratti: 'Che colpo Florenzi! Lo conosco da quando abbiamo 13 anni, vi dico che...': Intervistato da Dazn, il… - cmdotcom : #Psg, #Verratti: 'Che colpo #Florenzi! Lo conosco da quando abbiamo 13 anni, vi dico che...' - DAZN_IT : 'Florenzi? Un gran colpo portarlo al PSG' ?? 'Verratti - Vi racconto la mia Parigi' è su #DAZN - musagete10 : Molto divertente ?? #PSG #Florenzi #Verratti - PSG24hours : RT @MatteoMichilli: Verratti parla meglio il francese che l'italiano vero @Florenzi ? #PSG @PSG_English -

Ultime Notizie dalla rete : Verratti Florenzi

90min

Un'operazione che si è rivelata subito felice per il PSG, visto il ruolino di Alessandro Florenzi in Ligue 1 (già 2 reti in 5 presenze per l'ex giallorosso). A parlarne è stato il connazionale e ...Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato dell'ultimo colpo della squadra francese sul mercato estivo.