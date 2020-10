Verona chiede all’Hellas di rompere il contratto con lo sponsor che vende cannabis light (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Comune di Verona, notoriamente proibizionista in tema di droga, ha deciso di fare marcia indietro. E di chiedere la revoca su una sponsorizzazione imbarazzante, considerando l’impostazione della giunta di Federico Sboarina. Con il riavvio del campionato di calcio di serie A, infatti, allo stadio Bentegodi, durante le partite dell’Hellas Verona, sono apparsi dei cartelloni con la scritta www.justmary.fun e le foglie della marijuana, inconfondibile annuncio pubblicitario della società che ha aperto negozi per la vendita di cannabis light, ovvero dal principio attivo molto basso. A provocare la giunta ci aveva pensato il consigliere comunale Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal e coordinatore di +Europa Verona, rinfacciando a Sboarina e ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Comune di, notoriamente proibizionista in tema di droga, ha deciso di fare marcia indietro. E dire la revoca su unaizzazione imbarazzante, considerando l’impostazione della giunta di Federico Sboarina. Con il riavvio del campionato di calcio di serie A, infatti, allo stadio Bentegodi, durante le partite dell’Hellas, sono apparsi dei cartelloni con la scritta www.justmary.fun e le foglie della marijuana, inconfondibile annuncio pubblicitario della società che ha aperto negozi per la vendita di, ovvero dal principio attivo molto basso. A provocare la giunta ci aveva pensato il consigliere comunale Giorgio Pasetto, presidente di Area Liberal e coordinatore di +Europa, rinfacciando a Sboarina e ai ...

