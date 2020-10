Vegas Jones: Giro Veloce è il nuovo EP (Di domenica 25 ottobre 2020) A partire da mercoledì 21 ottobre 2020, sarà disponibile sulle piattaforme streaming, il nuovo EP di Vegas Jones, intitolato Giro Veloce. Il nuovo EP del rapper di Cinisello Balsamo arriva a circa un anno di distanza dal suo secondo album in studio, La bella musica, che esordì al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e dal quale furono estratti i singoli Puertosol, Follia del mattino e Presidenziale. Giro Veloce, lanciato dai singoli 12-0 PM e Plug, pubblicati la scorsa estate (rispettivamente il 30 luglio scorso e il 21 agosto scorso), contiene sette canzoni inedite e molte collaborazioni con altri artisti della scena rap e trap italiana: Salmo, Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano, Tredici ... Leggi su soundsblog (Di domenica 25 ottobre 2020) A partire da mercoledì 21 ottobre 2020, sarà disponibile sulle piattaforme streaming, ilEP di, intitolato. IlEP del rapper di Cinisello Balsamo arriva a circa un anno di distanza dal suo secondo album in studio, La bella musica, che esordì al quarto posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e dal quale furono estratti i singoli Puertosol, Follia del mattino e Presidenziale., lanciato dai singoli 12-0 PM e Plug, pubblicati la scorsa estate (rispettivamente il 30 luglio scorso e il 21 agosto scorso), contiene sette canzoni inedite e molte collaborazioni con altri artisti della scena rap e trap italiana: Salmo, Mambolosco, Giaime, Nicola Siciliano, Tredici ...

