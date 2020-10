V.Entella-Venezia live dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 24 ottobre 2020) CHIAVARI - Alle 15 c'è Virtus Entella - Venezia , una sfida con due squadre dal ruolino differente. I padroni di casa di Tedino inseguono ancora i primi tre punti, mentre gli arancioneroverdi di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) CHIAVARI - Alle 15 c'è Virtus, una sfida con due squadre dal ruolino differente. I padroni di casa di Tedino inseguono ancora i primi tre punti, mentre gli arancioneroverdi di ...

sportli26181512 : V.Entella-Venezia live dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui in diretta su… - pietroscogna : In #SerieBKT non si giocherà anche Entella-Venezia, a breve la comunicazione ufficiale - CosenzaChannel : Alle 14 si giocano Salernitana-Ascoli e Spal-Vicenza. Alle 15 Virtus Entella-Venezia. Domani #Cosenza-#Lecce e… - TUTTOB1 : Venezia, i convocati di Zanetti per l'Entella - TUTTOB1 : Entella, Tedino: 'Venezia squadra forte, ma vogliamo vincere. Ai tifosi chiediamo di starci vicino' -