Usa | Trump ha votato in anticipo Ma la sua campagna elettorale prosegue senza soste

«Ho votato per un tizio che si chiama Trump». Così il presidente Usa all'uscita dal seggio di West Palm Beach, in Florida. La data delle elezioni è il 3 novembre, ma negli States è consentito votare anticipatamente. «È stato un voto molto sicuro – ha scherzato Trump -. È stato tutto perfetto, è stato un onore votare». West Palm Beach, del resto, e vicinissimo a Mar-a-Lago club, dove Trump risiede da un anno. Ieri, in un comizio, il numero uno della Casa Bianca si era detto felice di poter votare di persona. «Sono di vecchio stampo, suppongo», aveva dichiarato con una vena polemica verso il voto per corrispondenza, da lui fermamente avversato in quanto fonte di brogli.

