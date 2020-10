Usa, rischio di epidemia di polio a causa del lockdown (Di sabato 24 ottobre 2020) Washington, 24 ott – Gli esperti sanitari statunitensi temono uno scoppio del virus della polio negli Usa e in Sudamerica durante la pandemia Covid-19 a causa di un ritardo nelle vaccinazioni e nella sorveglianza. “Mancati controlli a causa del lockdown” I Paesi della regione devono mantenere le vaccinazioni antipolio e la sorveglianza durante la pandemia per prevenire un’epidemia, secondo gli esperti dell’Organizzazione panamericana della sanità (OPS). “Sebbene come regione abbiamo già sconfitto la poliomielite una volta, se permettiamo che i tassi di copertura vaccinale diminuiscano e diventino troppo bassi, saremo di nuovo a rischio di circolazione della polio nelle nostre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Washington, 24 ott – Gli esperti sanitari statunitensi temono uno scoppio del virus dellanegli Usa e in Sudamerica durante la pandemia Covid-19 adi un ritardo nelle vaccinazioni e nella sorveglianza. “Mancati controlli adel” I Paesi della regione devono mantenere le vaccinazioni antie la sorveglianza durante la pandemia per prevenire un’, secondo gli esperti dell’Organizzazione panamericana della sanità (OPS). “Sebbene come regione abbiamo già sconfitto lamielite una volta, se permettiamo che i tassi di copertura vaccinale diminuiscano e diventino troppo bassi, saremo di nuovo adi circolazione dellanelle nostre ...

