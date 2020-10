Usa, per le presidenziali il ‘Time’ trasforma il logo della copertina in ‘Vote’ (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, la rivista americana Time, dopo quasi cento anni dalla sua prima pubblicazione, rinuncia al nome in copertina per sostituirlo con un’altra parola di quattro lettere: “Vote“.Il termine inglese, che puo’ tradursi sia con il sostantivo “voto”, che con il verbo all’imperativo “vota/votate”, e’ accompagnato dall’immagine di una donna dallo sguardo fiero e proiettato verso il futuro, naso e bocca coperti da una bandana colorata che richiamano sia le mascherine anti-Covid-19 sia i fazzoletti che i manifestanti hanno indossato per proteggersi dai lacrimogeni durante i cortei che hanno attraversato gli Stati Uniti negli ultimi sei mesi.Il progetto grafico, realizzato da Shepard Fairey, introduce la parola “Vote” anche una seconda volta, stavolta sulla piccola urna per le schede elettorali presente sulla bandana. Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, la rivista americana Time, dopo quasi cento anni dalla sua prima pubblicazione, rinuncia al nome in copertina per sostituirlo con un’altra parola di quattro lettere: “Vote“.Il termine inglese, che puo’ tradursi sia con il sostantivo “voto”, che con il verbo all’imperativo “vota/votate”, e’ accompagnato dall’immagine di una donna dallo sguardo fiero e proiettato verso il futuro, naso e bocca coperti da una bandana colorata che richiamano sia le mascherine anti-Covid-19 sia i fazzoletti che i manifestanti hanno indossato per proteggersi dai lacrimogeni durante i cortei che hanno attraversato gli Stati Uniti negli ultimi sei mesi.Il progetto grafico, realizzato da Shepard Fairey, introduce la parola “Vote” anche una seconda volta, stavolta sulla piccola urna per le schede elettorali presente sulla bandana.

