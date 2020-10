Usa 2020, Trump al seggio in Florida: 'Voto postale rischioso' (Di sabato 24 ottobre 2020) Donald Trump ha votato anticipatamente e di persona a West Palm Beach, Florida, vicino alla sua residenza di Mar-a-Lago, seminando ancora dubbi sul Voto per posta. 'E' stato un Voto molto sicuro, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) Donaldha votato anticipatamente e di persona a West Palm Beach,, vicino alla sua residenza di Mar-a-Lago, seminando ancora dubbi sulper posta. 'E' stato unmolto sicuro, ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, nuovo balzo in Usa: quasi 80 mila positivi in un giorno [aggiornamento delle 08:33] - Corriere : Le pagelle del dibattito: Biden regge, ma Trump prevale (anche se non stravince) - Agenzia_Ansa : #Covid_19 negli Usa Fda approva trattamento #Remdesivir della #Gilead #ANSA #coronavirus - pietrogranero : Xi Jinping e Kim Jong Un ricordano l'intervento cinese contro l'aggressione USA - luciano_laki : Il tragico errore di Biden: ecco la gaffe che può cambiare l'esito del voto Usa - Il Tempo -