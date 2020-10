Uncharted, il film: ecco il primo scatto dal set [FOTO] (Di sabato 24 ottobre 2020) Uncharted, il film. Arriva il primo scatto di Nathan Drake, Tom Holland, dal set del film basato sull’omonima saga di videogiochi. Visualizza questo post su Instagram It’s nice to meet you, I’m Nate. #Uncharted Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 22 Ott 2020 alle ore 7:46 PDT Dopo mesi dall’inizio … Leggi su 2anews (Di sabato 24 ottobre 2020), il. Arriva ildi Nathan Drake, Tom Holland, dal set delbasato sull’omonima saga di videogiochi. Visualizza questo post su Instagram It’s nice to meet you, I’m Nate. #Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 22 Ott 2020 alle ore 7:46 PDT Dopo mesi dall’inizio …

