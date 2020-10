Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2020: Emilio maltratta Angelinas... vuole che lei lo lasci! (Di sabato 24 ottobre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 ottobre 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Emilio cerca di farsi lasciare da Angelinas, se dovesse infatti essere lei a rompere il fidanzamento, Ledesma non potrebbe avere più nulla a pretendere dalla sua famiglia. Leggi su comingsoon (Di sabato 24 ottobre 2020) Vediamo insieme ledi Unaper la puntata del 25. Nell'Episodio in onda su Canale5,cerca di farsi lasciare da, se dovesse infatti essere lei a rompere il fidanzamento, Ledesma non potrebbe avere più nulla a pretendere dalla sua famiglia.

chetempochefa : «Io non sono Superman. Sono solo un tipo ottimista che ha avuto una vita meravigliosa e continua ad averla perché s… - SkySportMotoGP : Un omaggio a MARCO SIMONCELLI a 9 anni dalla sua morte ? «Si vive di più andando cinque minuti al massimo su una mo… - lucianonobili : Oggi è il compleanno di un guerriero, impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida ma siamo sicuri che la vincerà. Augu… - Vany19787191 : #GFVIP Oppini, porta pazienza, Balotelli non è l'oracolo della vita. Se a me non sta bene una cosa, perché devo tac… - _quarantadue_ : RT @GanzoSwan: Vedo che i #negazionisti amano giocare sul morto 'con' #Covid o 'per' Covid... Se ho un paziente con mille patologie, che st… -