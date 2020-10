Un Posto al Sole: chi è Alberto Rossi, l'attore che interpreta Michele Saviani? Carriera, moglie, figlia, foto e curiosità (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco Chi è l'attore membro del Cast di Un Posto al Sole, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap nel ruolo di Michele Saviani. Leggi su comingsoon (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco Chi; l'membro del Cast di Unal, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap nel ruolo di

19sharon99 : RT @martinaa_li: Nil Ilter ha fatto ballare Kerem in stile tik tok con occhiali da sole e completo elegante. Direi che è il momento che qu… - roshanker0 : RT @martinaa_li: Nil Ilter ha fatto ballare Kerem in stile tik tok con occhiali da sole e completo elegante. Direi che è il momento che qu… - kelebekmir : RT @martinaa_li: Nil Ilter ha fatto ballare Kerem in stile tik tok con occhiali da sole e completo elegante. Direi che è il momento che qu… - Paralyzed_Love : Chissà che reazione pazzesca se al posto dell’emoji del sole avesse scelto quella del limone - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 23 ottobre 2020 -