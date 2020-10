Un posto al sole, anticipazioni 26-30 ottobre: la decisione shock di Niko (Di sabato 24 ottobre 2020) A Un posto al sole, nei prossimi episodi, i telespettatori assisteranno alla crisi sempre più profonda di Niko Poggi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 26 al 30 ottobre, rivelano che il giovane avvocato stringerà un’amicizia sempre più stretta con Leonardo ed arriverà a decidere di lasciare lo studio Navarra. Nel frattempo, Serena e Filippo saranno ad un passo dalla riconciliazione mentre Silvia e Michele subiranno un’aggressione. Intanto, Clara decidere di tornare a vivere a casa sua mentre Rossella avrà una discussione molto accesa con Ilaria. Infine, Fabrizio e Marina troveranno una brutta sorpresa al loro ritorno ai Cantieri. Un posto al sole al sole, anticipazioni ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 ottobre 2020) A Unal, nei prossimi episodi, i telespettatori assisteranno alla crisi sempre più profonda diPoggi. Lerelative alle puntate in onda dal 26 al 30, rivelano che il giovane avvocato stringerà un’amicizia sempre più stretta con Leonardo ed arriverà a decidere di lasciare lo studio Navarra. Nel frattempo, Serena e Filippo saranno ad un passo dalla riconciliazione mentre Silvia e Michele subiranno un’aggressione. Intanto, Clara decidere di tornare a vivere a casa sua mentre Rossella avrà una discussione molto accesa con Ilaria. Infine, Fabrizio e Marina troveranno una brutta sorpresa al loro ritorno ai Cantieri. Unalal...

