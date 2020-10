"Un mondo senza madri non ha avvenire", dice Papa Francesco (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Abbiamo bisogno di maternità, di chi generi e rigeneri vita con tenerezza, perché solo il dono, la cura e la condivisione tengono insieme la famiglia umana". Cosi' Papa Francesco ricevendo in Udienza i docenti e gli studenti della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, in occasione del 70esimo anniversario di fondazione della facoltà. "Pensiamo al mondo senza le madri: non ha avvenire. Gli utili e il profitto, da soli, non danno futuro, anzi a volte accrescono disuguaglianze e ingiustizie. Le madri, invece, fanno sentire ogni figlio a casa e danno speranza", ha sottolineato il Pontefice. Il ruolo della donna è "essenziale per la storia della salvezza, non può che esserlo ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Abbiamo bisogno di maternità, di chi generi e rigeneri vita con tenerezza, perché solo il dono, la cura e la condivisione tengono insieme la famiglia umana". Cosi'ricevendo in Udienza i docenti e gli studenti della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, in occasione del 70esimo anniversario di fondazione della facoltà. "Pensiamo alle: non ha. Gli utili e il profitto, da soli, non danno futuro, anzi a volte accrescono disuguaglianze e ingiustizie. Le, invece, fanno sentire ogni figlio a casa e danno speranza", ha sottolineato il Pontefice. Il ruolo della donna è "essenziale per la storia della salvezza, non può che esserlo ...

borghi_claudio : Ma che problemi hanno quelli che sbavano puntando il dito su tizio e caio per i contagi come se nel caso tizio e ca… - CarloCalenda : Abbiamo esperienze quotidiane ma non vediamo il quadro d’insieme di una città invecchiata, impoverita, degradata e… - __crjs : RT @yleniaindenial: Dopo aver letto 'il lavoro in nero è una scelta' mi chiedo davvero se vivete in un mondo fatato fatto di unicorni disso… - nonnarita50 : RT @Ericbludue: #SePensiChe andavamo a scuola a piedi negli anni 80, riuscivamo ad incontrarci lungo strada più di quattro amici, senza usa… - sulsitodisimone : 'Un mondo senza madri non ha avvenire', dice Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : mondo senza "Un mondo senza madri non ha avvenire", dice Papa Francesco AGI - Agenzia Giornalistica Italia Perché tutti stanno parlando di Among us

LEGGI ANCHE > Il video dell’uccisione di Soleimani che in realtà è un videogioco Uniti anche se distanti. Perché la pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nelle diffusione di Among U ...

Gabriele Moratti e Redemption: «Il sexy non è di moda, la mia donna conquista con il carisma»

Lo stilista e co-fondatore del marchio Redemption racconta il suo marchio che da settembre è tornato a sfilare a Milano. «Sono un autodidatta, la mia scuola di moda è stata la pratica». Il mio segreto ...

LEGGI ANCHE > Il video dell’uccisione di Soleimani che in realtà è un videogioco Uniti anche se distanti. Perché la pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nelle diffusione di Among U ...Lo stilista e co-fondatore del marchio Redemption racconta il suo marchio che da settembre è tornato a sfilare a Milano. «Sono un autodidatta, la mia scuola di moda è stata la pratica». Il mio segreto ...