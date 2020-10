Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione a Gabriella Luigi in studio e non di contagi in Italia 19143 nuovi casi oltre 182000 tamponi eseguiti in numero più alto dall’inizio dell’emergenza in calo l’incremento delle vittime 91 in un giorno sale la pressione sul Governo per un altro lockdown Nazionale siamo ad un passo dalla tragedia chiudiamo tutto per 30-40 giorni Poi si vedrà dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l’ordinanza con cui chiuderà la campagna si smarca il presidente Lombardo Fontana fare tutto per impedire un nuovo look down Nazionale L’Italia non può fermarsi dice governo al bivio dobbiamo scongiurare un connazionale restiamo vigili e pronti a intervenire dove necessario dice il premier Conte centinaia di persone sono scese in strada a Napoli per ...