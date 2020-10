Ufc | leggenda Khabib | domina Gaethje e si ritira da imbattuto

(Di sabato 24 ottobre 2020)Nurmagomedov è e rimarrà imbattibile, semplicemente. Non solo su un ottagono di Mma, ma in tutto. Il più forte fighter di tutti i tempi vince il suo ventinovesimo match su ventinove contro ...

Oggi il campione più campione che ci sia nella storia della Mma (e non solo) torna sull'ottagono per difendere il titolo dei pesi leggeri contro lo statunitense Gaethje ...