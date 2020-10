Udinese | Marino | «Emergenza Coronavirus? Giusto ampliare le rose»

(Di sabato 24 ottobre 2020) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato dell’ampliamento dellein relazione all’Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato dell’ampliamento dellein relazione all’– «In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbeche la Lega A chiedesse alla FIGC di allargare il tetto alle. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai club di prendere svincolati. Qualcosa si è già mosso nel frattempo, se ne sta discutendo, va detto che non tutti ...

Pall_Gonfiato : #Udinese, #Marino: 'Giusto allargare le rose di #SerieA' - infoitsport : Udinese, Marino: 'Via limiti a liste, il coronavirus ha decimato le rose' - infoitsport : Udinese, Marino: “Crediamo di aver costruito una squadra competitiva” - milansette : Marino, ds Udinese: 'Il protocollo dovrà essere adattato all'andamento del virus' - sportli26181512 : Marino, ds Udinese: 'Il protocollo dovrà essere adattato all'andamento del virus': Intervenuto ai microfoni di Radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Marino

Calcio News 24

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato dell’ampliamento delle rose in relazione all’emergenza Coronavirus. ROSE – «In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso ...Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato dell'ampliamento delle rose in relazione all'emergenza Coronavirus ...