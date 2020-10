Tv Talk, gli ospiti del 24 ottobre 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna oggi, sabato 24 ottobre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 24 ottobre 2020 Nella puntata di oggi ci si chiede se la tv sia attrezzata per gestire il racconto di questa seconda ondata. Il tema è affrontato con Bianca Berlinguer, Veronica Gentili e il sociologo Derrick de Kerckhove. A seguire, un focus su un fenomeno mediatico degli ultimi giorni: sempre più personaggi famosi raccontano la loro esperienza di positività al Covid-19 in televisione e sui social. Inoltre, la nuova stagione ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna oggi, sabato 24, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,24Nella puntata di oggi ci si chiede se la tv sia attrezzata per gestire il racconto di questa seconda ondata. Il tema è affrontato con Bianca Berlinguer, Veronica Gentili e il sociologo Derrick de Kerckhove. A seguire, un focus su un fenomeno mediatico degli ultimi giorni: sempre più personaggi famosi raccontano la loro esperienza di positività al Covid-19 in televisione e sui social. Inoltre, la nuova stagione ...

BentivogliMarco : @IlSeguace appunto anche il Sindaco. Che seguiva gli scontri da una sala operativa di un talk show - francof61060455 : Non si perdono un dpcm in TV, un talk-show sul virus,sanno a memoria le cifre dei contagi, ma non gli basta, cammin… - PromoartMCP : RT @MonacoWsla: ???????? Il Gran Maestro @uhk_kim al WSLA Talk Show, Gli Oscar dello Sport con la Master of Ceremonies @LorenaBaricalla 'Sport… - DanLavore : RT @MonacoWsla: ???????? Il Gran Maestro @uhk_kim al WSLA Talk Show, Gli Oscar dello Sport con la Master of Ceremonies @LorenaBaricalla 'Sport… - giorgiopantaleo : @HuffPostItalia mi aspetto meno confusione tra gli scienziati e più proposte da fare nelle giuste sedi e non nei t… -

Ultime Notizie dalla rete : Talk gli Tv Talk gli ospiti e gli argomenti di sabato 24 ottobre Dituttounpop PC Livorno: 'Non serve puntare il dito, serve ripensare la società'

Per dire ovvietà, come, per esempio, che i delinquenti vanno arrestati, o per gli inutili moralismi, ci sono già altre figure, come il papa ed una fila interminabile di opinionisti da talk show ai qua ...

Napoli brucia, politica assente: De Luca è a Salerno e de Magistris in Tv

Nelle ore in cui nel cuore di Napoli va in scena la rivolta contro le restrizioni imposte dal coprifuoco, i due massimi esponenti ...

Per dire ovvietà, come, per esempio, che i delinquenti vanno arrestati, o per gli inutili moralismi, ci sono già altre figure, come il papa ed una fila interminabile di opinionisti da talk show ai qua ...Nelle ore in cui nel cuore di Napoli va in scena la rivolta contro le restrizioni imposte dal coprifuoco, i due massimi esponenti ...