Ilham Mounssif, ambasciatrice culturale in Cina, sta trascorrendo alcuni giorni a Wuhan e sta raccontato sui suoi canali social (seguitissimi) la vita nella città prima focolaio nel mondo di Covid-19. Come mostra nei suoi video, oggi la città cinese è tornata a essere una metà turistica, i contagi sono crollati e le persone riempiono locali e ristoranti, molte senza mascherina L'articolo "Turisti, ristoranti pieni e poche mascherine". Il racconto della nuova vita di Wuhan nei video dell'ambasciatrice culturale in Cina proviene da Il Fatto Quotidiano.

