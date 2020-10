Trump è la fine della democrazia americana

(Di sabato 24 ottobre 2020) Durante il primo dibattito presidenziale, chiamiamolo così,ha chiesto ai Proud Boys, una banda di teppisti violenti e razzisti, di «fermarsi e di restare in attesa». C’è una sola interpretazione possibile: in caso di sconfitta elettorale,vuole attivare questo gruppo, assieme ad altre gang simili e alle forze di polizia a lui fedeli. L’obiettivo? Attaccare i manifestanti pacifici, i giornalisti e chiunque si opponga al regime di. Durante il dibattito, è caduto quel che restavamaschera die tutti abbiamo potuto vedere chi è. Chi è il nostro presidente? È la versione imbellettata d’arancione del bielorusso Lukashenko; è più alto e più grasso di Putin; è la ...

Linkiesta : Chi è #Trump? È la versione imbellettata d’arancione del bielorusso Lukashenko; è più alto e più grasso di Putin; è… - francescocosta : Alla luce di tutto questo, dite voi se pensate che abbia senso paragonare questa scena col fatto che giovedì, alla… - ComoPsicologia : Trump guarisce in un fine settimana col regeneron, in Italia comitati etici negano cure con plasma autoimmune a mor… - alrightveronica : @Desely1 @fdragoni @AntonioSocci1 forza Trump! mettiamo fine a questa #DittaturaSanitaria - Spazi_di_Mezzo : RT @francescocosta: Alla luce di tutto questo, dite voi se pensate che abbia senso paragonare questa scena col fatto che giovedì, alla fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump fine

Un vaccino entro fine anno è probabile, ma la somministrazione di massa richiederà diversi mesi: lo ha dichiarato il virologo statunitense Anthony Fauci in un’intervista concessa alla Bbc in cui ha cr ...Borat a Trump: “Ho un lavoro per te” – meteoweek. Sacha Baron Cohen non ha gradito i commenti di Donald Trump sul nuovo film di Borat, in cui il suo avvocato personale, Rudy ...