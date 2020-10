Traffico Roma del 24-10-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Largo Settimio Passamonti verso lo stadio Olimpico in posta verso San Giovanni Sì tra via Batteria Nomentana e Tiburtina Portonaccio incidente di rallentamenti anche sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di via dei Georgofili stessa situazione in zona Torpignattara su via Casilina altezza Viale Filarete a Tor Vergata in corso la manifestazione ciclistica esacronofino alle 18 chiusa alViale Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli via Salamanca via Cracovia e ancora di Grotte Portella restiamo a distanza ...