Torre del Greco, il sindaco Palomba: 14 nuovi contagi nelle ultime ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo deciso balzo in avanti del numero di contagiati a Torre del Greco (Napoli). nelle ultime ore sono infatti 14 i casi di positività al Covid-19 registrati nella città vesuviana. A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba, che in una nota sottolinea che sono “tutti in forma asintomatica”. Al contempo il primo cittadino, che presiede il locale Centro operativo comunale, segnala anche due guarigioni. Sulla scorta di questi dati, forniti da autorità sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, sale a 145 il numero complessivo dei contagi ancora attivi a Torre del Greco, con sei soggetti ospedalizzati. Sempre ieri la città del Napoletano ha ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo deciso balzo in avanti del numero diati adel(Napoli).ore sono infatti 14 i casi di positività al Covid-19 registrati nella città vesuviana. A comunicarlo è ilGiovanni, che in una nota sottolinea che sono “tutti in forma asintomatica”. Al contempo il primo cittadino, che presiede il locale Centro operativo comunale, segnala anche due guarigioni. Sulla scorta di questi dati, forniti da autorità sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, sale a 145 il numero complessivo deiancora attivi adel, con sei soggetti ospedalizzati. Sempre ieri la città del Napoletano ha ...

