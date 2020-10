Thom Yorke e quelle cinque note di un film che gli tormentarono “il cervello al punto da diventare ossessionato dagli alieni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020)c’è. Ha mantenuto la promessa nonostante il dilagare della pandemia, e il pubblico l’ha celebrato con una sala sold out, distanze di sicurezza permettendo. Un’ovazione da concerto rock, come ormai non siamo più abituati a sentire, l’ha accolto all’Incontro Ravvicinato che ha suggellato l’ultima giornata della 15ma Festa del Cinema di Roma. E il frontman dei Radiohead non ha mancato di far sentire che in Italia, tutto sommato, ormai si sente a casa visto il recente matrimonio con l’attrice siciliana Dajana Roncione, anche lei sul Red Carpet. Come ad ogni Incontro organizzato dal direttore artistico Antonio Monda, al talent è stato chiesto di selezionare alcune sequenze daamati e di commentarle; tema scontato perera la musica nel ...