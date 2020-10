Tg Agricoltura, edizione del 24 ottobre 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Caffè di prima qualità tostato dai raggi del sole. Tecnologia, praticità, bassi costi e impatto ambientale zero. Una miscela innovativa, primizia mondiale, che a Roma Luca Del Bufalo della Torrefazione delle Rose ha sperimentato e messo a regime nel giardino di casa a Valleranello. Il progetto ‘PuroSole’ nasce in Italia da una nuova idea di produzione basata su una tecnologia di torrefazione del caffè che utilizza la luce solare concentrata come primaria fonte di energia. L’impianto, contenuto, è composto da specchi rotanti che in base alla posizione del sole ruotano per far convergere i raggi solari verso un unico punto, lì dove sono i chicchi di caffè. Una torrefazione senza l’ombra di un cavo elettrico, che raccoglie circa 15 kw di energia e permette di tostare dai 5 ai 10 chili di caffè in appena un quarto d’ora. Orientati gli specchi, dopo poco inizia lo scoppiettìo, il profumo della tostatura riempie l’aria e i bianchi chicchi diventano lucidi e pronti per la macinatura. Cosa cambia rispetto ad una torrefazione tradizionale? Tutto è evidente: non ha bisogno di corrente, non sporca, non inquina, e il sapore del caffè è tostato dal dio sole in persona. Solo questo vale l’impresa. – L’ANNO DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, ECCELLENZA DELLA TUSCIA Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Caffè di prima qualità tostato dai raggi del sole. Tecnologia, praticità, bassi costi e impatto ambientale zero. Una miscela innovativa, primizia mondiale, che a Roma Luca Del Bufalo della Torrefazione delle Rose ha sperimentato e messo a regime nel giardino di casa a Valleranello. Il progetto ‘PuroSole’ nasce in Italia da una nuova idea di produzione basata su una tecnologia di torrefazione del caffè che utilizza la luce solare concentrata come primaria fonte di energia. L’impianto, contenuto, è composto da specchi rotanti che in base alla posizione del sole ruotano per far convergere i raggi solari verso un unico punto, lì dove sono i chicchi di caffè. Una torrefazione senza l’ombra di un cavo elettrico, che raccoglie circa 15 kw di energia e permette di tostare dai 5 ai 10 chili di caffè in appena un quarto d’ora. Orientati gli specchi, dopo poco inizia lo scoppiettìo, il profumo della tostatura riempie l’aria e i bianchi chicchi diventano lucidi e pronti per la macinatura. Cosa cambia rispetto ad una torrefazione tradizionale? Tutto è evidente: non ha bisogno di corrente, non sporca, non inquina, e il sapore del caffè è tostato dal dio sole in persona. Solo questo vale l’impresa. – L’ANNO DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, ECCELLENZA DELLA TUSCIA

Erano 53 le gustose forme in gara nelle varie categorie per la prima edizione di “Fiormaggi”, il concorso ... “Affinati” è stata premiata Melissa Sacellini dell'azienda agricola Le Saiotte di Berzo ...

(askanews) - L'undicesima edizione del forum internazionale su cibo e nutrizione ... il Commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, il rappresentante italiano dell'Executive board ...

