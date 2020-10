Terremoto, scossa di magnitudo 3,1 in Campania: i dettagli (Di sabato 24 ottobre 2020) Paura nel salernitano: scossa di magnitudo 3,1 avvertita in Campania questo pomeriggio. Il riscontro dei dettagli Tra una notizia e l’altra, riguardanti i nuovi casi da Covid-19 è sfuggita un pò di mano la situazione relativa agli avvenimenti di cronaca di maggiore incisività in Italia. Oggi però i maggiori quotidiani nazionali hanno rilevato un evento … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) Paura nel salernitano:di3,1 avvertita inquesto pomeriggio. Il riscontro deiTra una notizia e l’altra, riguardanti i nuovi casi da Covid-19 è sfuggita un pò di mano la situazione relativa agli avvenimenti di cronaca di maggiore incisività in Italia. Oggi però i maggiori quotidiani nazionali hanno rilevato un evento … L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Terremoto in provincia di Enna, scossa di magnitudo 3.1 a Troina - inabruzzocom : Terremoto – Scossa Adriatico centrale - cocchi2a : RT @matteoc1951: Non ci facciamo mancare niente - 007Vincentxxx : RT @matteoc1951: Non ci facciamo mancare niente - matteoc1951 : Non ci facciamo mancare niente -