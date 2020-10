Terremoto in Sicilia: scossa a pochi km da Troina (Enna), DATI e MAPPE (Di sabato 24 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto magnitudo ML 3.1 è stata rilevata a 7 km nord da Troina (Enna) alle 03:00:32, ad una profondità di 32 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone o cose.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Unadimagnitudo ML 3.1 è stata rilevata a 7 km nord da) alle 03:00:32, ad una profondità di 32 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone o cose.L'articolo MeteoWeb.

