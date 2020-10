Terremoto in Sicilia, la terra non smette di tremare: terza scossa in poche ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora una scossa nella provincia di Enna, il territorio era già stato colpito poche ore prima da altre due scosse. Torna a tremare la Sicilia, con due scosse registrate a Troina, in provincia di Enna, a poche ore di distanza tra il 23 ed il 24 di ottobre. La prima scossa avvertita è stata registrata con una magnitudo pari a 2.3 della scala Richter, la seconda invece, registrata qualche ora dopo, ha raggiunto una magnitudo di 3.1, sempre della scala Richter. L’epicentro in entrambi i casi come detto è stato localizzato presso Troina, e nessun danno a persone o cose è stato ulteriormente riportato. ULTIM’ORA: Nuova scossa alle 10.14 del 24 ottobre, di magnitudo 2.8 LEGGI ANCHE >>> Forte ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora unanella provincia di Enna, il territorio era già stato colpitoore prima da altre due scosse. Torna ala, con due scosse registrate a Troina, in provincia di Enna, aore di distanza tra il 23 ed il 24 di ottobre. La primaavvertita è stata registrata con una magnitudo pari a 2.3 della scala Richter, la seconda invece, registrata qualche ora dopo, ha raggiunto una magnitudo di 3.1, sempre della scala Richter. L’epicentro in entrambi i casi come detto è stato localizzato presso Troina, e nessun danno a persone o cose è stato ulteriormente riportato. ULTIM’ORA: Nuovaalle 10.14 del 24 ottobre, di magnitudo 2.8 LEGGI ANCHE >>> Forte ...

