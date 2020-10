Terremoto Enna, scossa di magnitudo 3.1 a Troina: la situazione (Di sabato 24 ottobre 2020) Terremoto di magnitudo 3.1 a Troina ad Enna (Sicilia), ma non ci sarebbero stati danni a cose o persone Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra a Troina, ad Enna, alle ore 3:00. La profondità di 32 km ha fatto sì che il fenomeno venisse avvertito dagli abitanti del luogo, … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)di3.1 aad(Sicilia), ma non ci sarebbero stati danni a cose o persone Unadidi3.1 ha fatto tremare la terra a, ad, alle ore 3:00. La profondità di 32 km ha fatto sì che il fenomeno venisse avvertito dagli abitanti del luogo, … L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Terremoto in provincia di Enna, scossa di magnitudo 3.1 a Troina - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Terremoto di magnitudo 3.1 a Troina (Enna). Non si registrano danni a persone o cose #ANSA - NewSicilia : I sismografi dell'INGV hanno registrato anche una seconda scossa #Newsicilia - LiveSicilia : Terremoto in provincia di Enna, nessun danno - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Terremoto in provincia di Enna, scossa di magnitudo 3.1 a Troina -