Terremoto doppia scossa | paura in Sicilia | la terra trema nella notte

doppia scossa di Terremoto questa notte in Sicilia. Una è stata registrata nei pressi di Troina, in provincia di Enna, la seconda nelle isole Eolie. paura in Sicilia per una doppia scossa di Terremoto questa notte. La prima, più forte, di magnitudo 3.1 si è registrata nei pressi di Troina, in provincia di Enna

Doppia scossa di terremoto questa notte in Sicilia. Una è stata registrata nei pressi di Troina, in provincia di Enna, la seconda nelle isole Eolie. Paura in Sicilia per una doppia scossa di terremoto ...

