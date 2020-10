Tenta di truffare anziana Arrestato da un carabiniere fidanzato della figlia

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 ottobre 2020) E' entrato in casa di una donna di 81 anni, nel quartiere di Centocelle, dicendo di essere stato mandato da nota società di distribuzione elettrica, ma voleva solo truffarla. Dopo aver letto una vecchia fattura e aver carpito i dati dell', l'uomo, un 34enne abruzzese, ha compilato un contratto di nuova fornitura, ha falsificato la firma dell', ma poi, quando è arrivata la nipotedonna in compagnia del, il trucco è stato presto scoperto ed è fuggito. Aveva, infatti, chiesto di sottoscrivere un rinnovo di contratto per un fornitore diverso da quello che serviva già la donna. Il militare è riuscito però a raggiungerlo e a fermarlo., ora è accusato di falsità ...