Temptation Island, Carlotta furiosa sui social: “Perché mandate foto nu*e a Nello? State messe male” (FOTO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Una volta terminato Temptation Island, Carlotta Dell’Isola, fidanzata di Nello Sorrentino, ha pubblicato delle Instagram Stories furiose sui social. La ragazza sta condividendo con i follower i momenti più interessanti della sua vita di coppia, ma tra di questi non manca qualche piccolo screzio. Poco fa, infatti, la dama ha scoperto che alcune donne stanno inoltrando delle loro FOTO senza veli al fidanzato Nello. La reazione della protagonista, ovviamente, è stata immediata. Vediamo cosa ha detto. Carlotta sbotta su Insatgram Carlotta e Nello sono tra le coppie più apprezzate di questa edizione di Temptation Island. Una volta che il programma ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 24 ottobre 2020) Una volta terminatoDell’Isola, fidanzata diSorrentino, ha pubblicato delle Instagram Stories furiose sui. La ragazza sta condividendo con i follower i momenti più interessanti della sua vita di coppia, ma tra di questi non manca qualche piccolo screzio. Poco fa, infatti, la dama ha scoperto che alcune donne stanno inoltrando delle lorosenza veli al fidanzato. La reazione della protagonista, ovviamente, è stata immediata. Vediamo cosa ha detto.sbotta su Insatgramsono tra le coppie più apprezzate di questa edizione di. Una volta che il programma ...

