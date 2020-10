Tania Cagnotto | mamma bis | abito bianco e trecce sbarazzine – FOTO

(Di sabato 24 ottobre 2020)a Verissimo: “bis e addio tuffi ma con la piccola Maya…”, ecco le rivelazioni della campionessa di tuffi a Silvia Toffanin Visualizza questo post su Instagram Grazie @silviatoffanin.official per la bellissima intervista 😍 Divertente ed emozionante☺️🤧 #verissimo #intervista Un post condiviso da(@) in data: 24 Ott 2020 … L'articolobis,proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Tania Cagnotto in dolce attesa: Maya avrà una sorellina - #Tania #Cagnotto #dolce #attesa: - Notiziedi_it : Tania Cagnotto a Verissimo: “Aspetto una bambina e sono contenta di regalare una sorellina a Maya” | Video Mediaset - ileniaspencer : Che bella Tania Cagnotto ?#verissimo - nickginetti : La carriera di Tania Cagnotto ???? #Verissimo - nickginetti : Amo il sorriso di Tania Cagnotto ?? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto

Arrestato per truffa, il catanese Rosario Scimoni, detto Sasà, rievoca le tappe della sua vita di trasformista dal 1912 al 1953: complice della mafia, socialista, interventista e poi pacifista, fasci.La tuffatrice azzurra, mamma per la seconda volta a febbraio, parla a Verissimo anche del suo ritiro: In questo sport competono ragazze giovanissime . Tania parla anche della decisione di ritirarsi da ...