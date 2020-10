Tania Cagnotto: chi è, anni, carriera, vita privata, marito, figli, gravidanza (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Grande attesa per l’arrivo in studio della campionessa Tania Cagnotto, pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Tania Cagnotto: chi è, età, carriera Tania Cagnotto è nata a Bolzano il 15 maggio del 1985 da Giorgio Cagnotto e Carmen Casteiner. E’ una telecronista sportiva ed ex tuffatrice italiana. Tania è l’unica donna ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi ed è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) Torna puntuale l’appuntamento del sabato con Verissimo. Grande attesa per l’arrivo in studio della campionessa, pronta a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin.: chi è, età,è nata a Bolzano il 15 maggio del 1985 da Giorgioe Carmen Casteiner. E’ una telecronista sportiva ed ex tuffatrice italiana.è l’unica donna ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi ed è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella ...

