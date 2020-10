Tamponi pronti in 12 minuti: così gli ospedali toscani alzano il muro anti-Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) I nuovi sistemi, in fase di distribuzione, serviranno a fare più test possibili ed evitare che il virus si propaghi soprattutto attraverso i pronto soccorso. E per velocizzare le diagnosi si pensa anche ai "combo-test". L'obiettivo? Che la situazione non degeneri con il picco influenzale Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 ottobre 2020) I nuovi sistemi, in fase di distribuzione, serviranno a fare più test possibili ed evitare che il virus si propaghi soprattutto attraverso i pronto soccorso. E per velocizzare le diagnosi si pensa anche ai "combo-test". L'obiettivo? Che la situazione non degeneri con il picco influenzale

All’interno: "«Stress da virus ma siamo pronti». Tamponi negativi dopo il match con la Reggiana. Bertotto: "Dobbiamo convivere con questo scenario". Bianconeri con Pucino e il granata mancato Sabiri ...

Slovenia, ospedali a caccia di spazi. A Lubiana pronti palasport e fiera

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 1.656, tra cui il ministro degli Esteri Anže Logar, su 6.745 tamponi effettuati. E mentre uffici pubblici, negozianti, soprattutto i supermercati ...

