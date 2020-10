Tale e Quale Show 2020 | Virginio imita Bruno Mars con “Uptown Funk!” VIDEO

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 24 ottobre 2020)puntata 23 ottobre: l’zione diche canta “Uptown funk!” nei panni di. Ecco il. Ieri, venerdì 23 ottobre, è andata in onda la sesta puntata della decima edizione di, con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui la classifica), come vincitore dell’edizione numero dieci. In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato il cantante. Il cantanteieri ha vinto la puntata, stando alla classifica, ottenendo un ...