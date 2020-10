Su Facebook la funzione Dating per trovare l’amore (Di sabato 24 ottobre 2020) Facebook come le app per incontri: arriva in Italia la funzione Dating: tutto quello che c’è da sapere per trovare l’amore sui social Facebook abbatte un’altra frontiera nel suo percorso personale e lancia “Dating”, una nuova funzione molto simile a app di incontri come Tinder. L’obiettivo è quello di unire le persone in base ai loro interessi,… L'articolo Su Facebook la funzione Dating per trovare l’amore Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 24 ottobre 2020)come le app per incontri: arriva in Italia la: tutto quello che c’è da sapere perl’amore sui socialabbatte un’altra frontiera nel suo percorso personale e lancia “”, una nuovamolto simile a app di incontri come Tinder. L’obiettivo è quello di unire le persone in base ai loro interessi,… L'articolo Sulaperl’amore Corriere Nazionale.

Diregiovani : #Facebook diventa Cupido per chi vuole trovare l'amore online ?? e lancia Dating ?? #FacebookDating - peskaemme : Ma anche voi avete la funzione dating di Facebook? - pubbliedro : Week in Social: dall’aggiornamento di WhatsApp Business alla funzione “Quartieri” di Facebook… - mktgsnapchat : Week in Social: dall’aggiornamento di WhatsApp Business alla funzione “Quartieri” di Facebook… - multimediavda : Week in Social: dall’aggiornamento di WhatsApp Business alla funzione “Quartieri” di Facebook -