Stretta di Halloween a Bruxelles: niente 'dolcetto scherzetto', coprifuoco alle 22

Alla fine, Bruxelles decide la Stretta anti-covid. Dopo giorni di riflessioni, il governo federale della regione belga vara le nuove misure per tentare di contenere la pandemia. A partire da lunedì 24 ottobre, il coprifuoco scatta alle 22 e non più a mezzanotte come da misure prese solo una settimana fa. E poi: chiusura di tutti gli impianti sportivi, comprese piste di pattinaggio, piscine e palestre di fitness. Mascherina obbligatoria ovunque. Anche al parco non si potrà sostare in più di 4 persone. Chiusura di centri culturali, musei, teatri, cinema, sale espositive. niente Halloween: nemmeno il porta a porta con 'dolcetto o scherzetto' è permesso. C'è "incomprensione e rabbia"

Halloween arriva coi cavalieri dell’Apocalisse

Pochissimi locali organizzano cene-spettacolo senza ballo, la pandemia si ripresenta come una guerra e tanti rischiano di fare la fame ...

